Sant’Agnello vergognoso: ancora zone senza fibra ottica

É risaputo che la Penisola sorrentina sia sempre arretrata su tutto (es. metano), ma da qualche anno é arrivata finalmente la fibra ottica che vede un notevole aumento della connessione internet (sia in download che upload). Ad oggi, peró, oltre alle zone decentrate (purtroppo), anche alcune centrali sono prive di questa tecnologia. Ci scrive un nostro lettore: “é vergognoso che nel mio negozio, in cui lavoro principalmente con internet, ho una connessione di 7 mega che raggiunge effettivamente neanche 1. Tutto ció aumenta le tempistiche di attesa dei clienti, che indispettiti, si recano altrove. Dopo diversi accaduti, sto seriamente pensando di trasferirmi altrove.” Questa attività si collega alla cabina situata nei pressi della Piazza Matteotti che comprende una traversa di Via A. Balsamo e gran parte del Corso Italia. É stata avvertita piú volte l’azienda competente, ottenendo la classica risposta scaricabarile. Si riuscirà mai a risolvere questo problema oppure aspettiamo che attività come queste, punto di riferimento in Penisola per quel settore, vadano altrove?