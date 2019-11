Sant’Agnello, turismo: l’evento Abbac al centro sportivo Msc. Presenti anche Booking ed Expedia

Questa mattina di giovedì 14 Novembre alle ore 10 presso il centro sportivo MSC si è tenuto un evento molto importante promosso dall’Abbac della Penisola Sorrentina e dedicato a tutti gli Operatori del settore extralberghiero quali bed&breakfast, casevacanze, affittacamere, affitti brevi, agriturismo, ostelli e gli operatori dell’indotto turistico (ristoratori, commercianti, escursioni, noleggio barche e auto, Ncc, artigiani, scuole cucina, servizi).

“Una giornata completamente dedicata al nostro settore e al relativo indotto – spiega Sergio Fedele responsabile Abbac della Penisola Sorrentina alla vigilia dell’evento – E un’ulteriore conferma che la voce del settore extralberghiero sta crescendo in Penisola per l’azione continua e propositiva della nostra Associazione. Una giornata molto intensa, tutta dedicata agli Operatori. Un convegno d’apertura con autorevoli rappresentanti istituzionali per discutere dei nostri problemi e delle nostre priorità… Una serie di workshop tematici per illustrare argomenti utilissimi per le nostre attività”.

Booking, Expedia, Evivo, Mypos e tante altre società di un certo calibro hanno contribuito ad una splendida giornata di confronto con gli addetti ai lavori.