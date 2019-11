Sant’Agnello strappa un punto al Castel San Giorgio per la salvezza Allo stadio “Sessa” di Castel San Giorgio va in scena l’importante sfida tra Castel San Giorgio e Sant’Agnello. I padroni di casa occupano la zona playoff del campionato di Eccellenza girone B in piena lotta per la vittoria del campionato, mentre il Sant’Agnello fatica ad uscire dalla zona playout con soli otto punti conquistati. Match apparentemente alla portata per il Castel San Giorgio, ma al termine dei novanta minuti la gara termina con il risultato di 1-1. Il primo tempo vede i padroni di casa tesi all’attacco, tuttavia le punte rossoblu non riescono a pungere. Termina 0-0 la prima frazione. Nella ripresa l’allenatore Ciro De Cesare prova a dare maggior vigore all’attacco, tuttavia per gran parte del secondo tempo il Sant’Agnello riesce a mantenere il pareggio. Al 72′ il Castel San Giorgio riesce a sbloccare il risultato grazie ad un gran gol dell’ex Salerno Calcio Barbarisi. Dopo il gol gli ospiti provano a reagire cercando di sfruttare gli spazi lasciati dai calciatori rossoblu ed all’84’ Strianese ammutolisce lo stadio con il gol del definitivo 1-1. Forcing finale della squadra di casa che non riesce a riportarsi in vantaggio dovendosi accontentare di un pareggio che la tiene comunque ancora nei primi posti della classifica. Buon punto per il Sant’Agnello, ma la corsa salvezza è ancora molto in salita.