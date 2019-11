Sant’Agnello. Sopralluogo protezione civile dopo i danni del maltempo – Ecco che dice Peppe Coppola , in particolare per la frana che va da Pizzo Sant’Agnello versione di Sorrento, mentre , ricordiamolo, a Massa Lubrense anche ci sono stati danni in molte strade.

Dai primi titoli dei notiziari nazionali alla nostra Sant’Agnello. Purtroppo anche il nostro territorio ha subito una ferita dovuta alla pioggia ininterrotta che sta cadendo da svariati giorni, la frana partita dai confini comunali di Sorrento che attraversando zone boscate e coltivi è quasi nella zona alta di Trasaella. La colata ha devastato parte della casa e della proprietà di nostri concittadini in cui erano stati investi i sacrifici di una vita intera e i terrazzamenti da cui un azienda agricola traeva parte del proprio reddito coltivando con amore ortaggi ed olivi. Sin dal primo allarme, l’Amministrazione Comunale e la struttura della Protezione Civile, di cui mi onoro di esserne il Delegato, partendo dal Comando Vigili a tutti i singoli volontari, con i tecnici comunali si ci è attivati per prestare soccorso e poi per l’attuazione della fase di tutela dell’incolumità pubblica e privata, intervenendo non solo nella zona dei Colli ma anche a San Vito, Viale dei Pini e Ferrella.

Questa mattina con geologi specialisti è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del comune di Sorrento per la parte della frana che ha interessato il territorio di tale comune e di seguito si è passato alla verifica di altre segnalazioni di smottamenti sul territorio comunale di Sant’Agnello. Nel primo pomeriggio, con tecnici ministeriali dell’Autorità di Bacino, si è passati alla fase di valutazione tecnica dello stato di fatto dell’intera frana che ha interessato la zona della Rocca. Rivolgo un encomio innanzitutto ai volontari del gruppo comunale di protezione civile che si rendono sempre disponibili nei momenti di emergenza sacrificandosi per “servire” la popolazione santanellese e poi a tutti quanti istituzionalmente e non sono intervenuti per affrontare le situazioni di pericolo che hanno interessato il nostro territorio comunale