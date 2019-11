A seguito dello smottamento avvenuto questa mattina in località Colli di Fontanelle, a confine tra Sorrento e Sant’Agnello, che ha messo in serio pericolo una casa, la Protezione Civile è presente sul posto insieme all’assessore Attilio Massa. I volontari della Protezione Civile si trovano sul luogo della frana da questa mattina coadiuvati dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Per fortuna ci sono stati solo danni a cose ma nessuna persona è rimasta ferita. Ora bisognerà lavorare per mettere in sicurezza la zona.