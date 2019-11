Sant’Agnello. Si muove la solidarietà per la mamma con due figli. Manteniamo l’anonimato, ma è vero. Continuano ad arrivare messaggi di solidarietà per la mamma con due figli che dovrebbe essere sfrattata giovedì. Arrivano offerte di aiuto e di eventuale temporanea ospitalità dalla costa di Sorrento e dalle colline dei Monti Lattari a Vico Equense. Come abbiamo sottolineato la colpa non la diamo a nessuno e ne ci interessa, ne proprietari, ne familiari, chiediamo alle istituzioni di intervenire, Comune e Chiesa, e lo ribadiamo. La signora ci ha riferito che il problema dovrebbe essere temporaneo, ma non sappiamo altro e manteniamo l’anonimato nonostante le decine di richieste di chi vuole sapere chi sia. Il fatto è vero, chi vuole aiutarla o vuole intervenire in qualche modo può mandare una mail a direttore@positanonews.it con numero di cellulare che manderò direttamente alla persona interessata. Poi il nostro compito è finito, abbiamo il diritto-dovere, sopratutto dovere, di raccogliere un appello e solo ad esso ci siamo rifatti. Noi non esprimiamo giudizi e invitiamo pure i nostri lettori a non farlo per nessun motivo. Speriamo in una pronta soluzione della questione ed è solo questo che ci preme e ci ha spinto ad intervenire e non altro , non esprimiamo giudizi nei confronti di nessuno e chiudiamo qui. A chi dubita che sia vero, sono tantissimi, vi diciamo che è vero, ma preferiamo mantenere l’anonimato.

La signora ha bisogno di una sistemazione temporanea, di un lavoro e di aiuto anche di qualcuno che possa far da babysitter

direttore@positanonews.it