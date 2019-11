Sant’Agnello, scoperto deposito abusivo di 100 metri quadrati: il Comune si attiva

Continua la lotta all’abusivismo da parte del Comune di Sant’Agnello. E’ stato scoperto, infatti, un deposito abusivo in muratura in via Lepantine, composto da piano seminterrato, destinato a cantina, deposito e garage, per 100 metri quadrati circa, e piano terra con sottotetto, destinato a civile abitazione, per complessivi 180 metri quadrati circa.

Non è tutto. Tra i lavori abusivi risulta anche una tettoria posta in aderenza a detto fabbricato, con piano cottura, per 25 metri quadri circa, ed un viale interpoderale per 75 metri quadri, con relativi muri di contenimento; il tutto, per un volume complessivo pari a mc.666,44, come più dettagliatamente riportato nelle suddette relazioni tecniche.

Il Comune fa sapere che è pronto all’adozione di ogni determinazione in ordine alla sussistenza o meno di prevalenti interessi pubblici sul terreno individuato, su cui insistono le opere abusivamente realizzate sopracitate; in attesa di ulteriori approfondimenti in merito alle effettive opportunità di concreta destinazione pubblica del manufatto in questione, demandando al funzionario responsabile della V^ U.O. la redazione di più dettagliata ed aggiornata relazione illustrativa, all’esito della quale si valuterà l’opportunità di sottoporre la questione al previo esame della competente commissione consiliare, nell’intento di anticipare la delineazione dei definitivi elementi di valutazione e giudizio.