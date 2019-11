Sant’Agnello, scacco ai furbetti: sarebbero quasi 2000 le multe non pagate. Il Comune si attiva

Come è già accaduto per diversi comuni della Penisola Sorrentina, anche il Comune di Sant’Agnello ha deciso di fare sul serio per scovare i furbetti. In particolare si fa riferimento ai morosi, coloro che non hanno pagato le multe stradali ricevute. L’amministrazione sta adoperando un vero e proprio giro di vite ed è decisa a recuperare i soldi che mancano.

Pare che soltanto per l’anno 2016 vi siano quasi 2000 multe non pagate, per un totale di circa 276 mila euro che mancano alle casse comunali. La cifra fa riferimento alle sanzioni (circa 150 mila euro), e comprende anche le more e le spese di notifica. Cifre enormi che hanno spinto l’amministrazione Sagristani ad attivarsi immediatamente. Già tutti i nominativi legati ai morosi è stato inviato all’Agenzia delle Entrate, mentre, come si legge sull’albo pretorio del Comune di Sant’Agnello, già sono stati confermati tutti i ruoli con una determina del comandante della Polizia Municipale.

Probabile, quindi, che nelle prossime settimane scatteranno delle ingiunzioni di pagamento rivolte ai morosi e, soprattutto, che nei prossimi mesi si punti a recuperare le cifre mancanti di anni successivi: come detto, infatti, questi 276 mila euro circa fanno riferimento solo all’anno 2016.