Un nuovo Sole365 è pronto per voi nella caratteristica cornice di Sant’Agnello a pochi passi da Sorrento.

Mercoledì 4 dicembre alle ore 9:00, il nostro staff è pronto ad accogliervi in via Aniello Balsamo, 8/10 per cominciare con voi questa nuova avventura.

La garanzia dei prezzi bassi tutto l’anno su una vastissima scelta di prodotti ci permetterà di rendere, anche nel nuovissimo supermercato di Sant’Agnello, la vostra spesa tranquilla.

Inoltre per i primi duemila clienti che effettueranno una spesa minima di 10 euro, ci sarà gratis una comodissima borsa shopping Sole365.

Cosa dirvi di più, se non che vi aspettiamo a braccia aperte?

ATTENZIONE IL SUPERMERCATO CON LE REGOLE! PRIMA DI ENTRARE E’ BENE SAPERE CHE:

Il Direttore Maurizio Ing Annunziata prima della chiusura ci lasciò con questa intervista: