Sant’Agnello. A proposito delle pertinenze dei plessi dei Colli di Fontanelle, speriamo che Sagristani mantenga le promesse

Sant’Agnello, Sorrento . Riceviamo e pubblichiamo da “Gemmelli”

La formulazione originale della delibera di Giunta Comunale n. 33/2019 non toglieva, per dirla con il nostro amato Sindaco, alcunché alla scuola nel senso che semplicemente estrometteva l’Istituzione scolastica da tutto ciò che fosse all’esterno dei tre corpi di fabbrica principali. Probabilmente ciò è stato solo espressione di una saggezza, di una lungimiranza e di un’attenzione ai bisogni generali, rispetto ai quali quelli della scuola devono ridimensionarsi, tuttavia è significativo che, per ottenere da parte del Comune l’esplicita definizione dei termini concreti per armonizzare l’uso della struttura tra le varie esigenze del territorio, siano stati necessari una sospensiva del Giudice amministrativo e la preziosa mediazione dell’Ufficio scolastico regionale.

Nonostante ciò la Scuola ribadisce la propria volontà ed il proprio impegno a collaborare costruttivamente con il Comune e la cittadinanza come è sempre stato, sperando che il Comune mantenga le proprie promesse per il bene dei piccoli alunni-cittadini.

Sempre a proposito di Piergiorgio Sagristani e della Polizia Municipale guidata da Nello Gargiulo, dopo l’articolo che riprende la posizione del sindaco uscita anche su Agorà, a Positanonews sono arrivate decine di segnalazioni. Sulla raffica di multe arrivate ai clienti che hanno messo in difficoltà i ristoranti, su chi si era preso il suolo pubblico, sulla mancanza del parcheggio promesso al di sotto della piazza omonima. insomma una vera e propria bufera di commenti arrivati a Positanonews