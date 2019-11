Sant’Agnello piange l’improvvisa scomparsa di Raffaele Apreda, aveva solo 40 anni

Sant’Agnello. A soli 40 anni è venuto a mancare, mentre si trovava a Roma per lavoro, Raffaele Apreda. A darne il triste annuncio la madre Lucia, il padre Luigi, i fratelli Giuseppe e Daniele, le cognate Nella e Silvia, i nipoti ed i parenti. Il rito funebre sarà celebrato domani mercoledì 13 novembre alle ore 15.30 nella Chiesa parrocchiale dei Santi Prisco e Agnello. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Raffaele in questo momento di estremo dolore per il lutto che li ha colpiti.