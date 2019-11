Sant’Agnello piange l’improvvisa scomparsa di Raffaele Apreda, aveva solo 40 anni. Incidente a Roma con lo scooter vicino al Colosseo

Sant’Agnello. A soli 40 anni è venuto a mancare, mentre si trovava a Roma per lavoro, Raffaele Apreda. A darne il triste annuncio la madre Lucia, il padre Luigi, i fratelli Giuseppe e Daniele, le cognate Nella e Silvia, i nipoti ed i parenti. Il rito funebre sarà celebrato domani mercoledì 13 novembre alle ore 15.30 nella Chiesa parrocchiale dei Santi Prisco e Agnello. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Raffaele in questo momento di estremo dolore per il lutto che li ha colpiti.

Raffaele , dopo aver lavorato a Sorrento lavorava a Roma , ed era molto apprezzato. Aveva appena terminato il turno al ristorante e stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo motorino e si è schiantato sull’asfalto. Non ha avuto scampo Raffaele Apreda, cuoco 40enne originario di Sorrento. Sabato notte, intorno alle 3.30, dopo aver percorso via Celio Vibienna, Apreda ha imboccato la salita di via di San Gregorio al Colosseo ed è finito a terra. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo steso tra le due carreggiate. I soccorritori del 118 non hanno potuto che costatarne il decesso. Gli agenti della polizia Locale del I gruppo sono incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbe nessun altro mezzo coinvolto: il cuoco, per cause ancora da accertare, ha perso la guida del motorino. Fatale, nello schianto, la caduta a terra. Gli agenti hanno richiesto le immagini di video sorveglianza di via di San Gregorio e via Celio Vibienna che saranno determinanti per accertare la causa della caduta: «Quando sono passato con la macchina era già steso a terra — ha riferito il passante che per primo ha chiamato i soccorsi — Mi sono avvicinato e gli ho fatto alcune domande. Ma non mi ha risposto, ho capito che le sue condizioni erano gravi e ho chiamato subito i soccorsi».

I vigili hanno disposto anche il sequestro del motorino: i tecnici dovranno valutare le condizioni del mezzo al momento della caduta. Nelle prossime ore sarà inoltre eseguita l’autopsia per stabilire la causa della morte di Apreda che si era trasferito a Roma pochi mesi fa. Con il sogno di diventare uno chef stellato, aveva trovato impiego come cuoco in un ristorante nella zona del Colosseo. La famiglia, appena saputa la notizia, ieri mattina è arrivata nella capitale: «Raffaele era davvero un bravo ragazzo che amava il suo lavoro — ha detto il fratello agli agenti di via della Consolazione — il trasferimento a Roma era un sogno che finalmente si realizzava. Non possiamo crederci che sia morto così».

Intanto sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto lunedì pomeriggio in cui è morta Rebecca Spera, 20enne residente a Ostia. La ragazza era a bordo di una Fiat Punto sulla Roma-Fiumicino quando, poco dopo le 16, si è schiantata contro il guardrail. La sorella Noemi ha pubblicato un appello su Facebook: «Vi prego, se sapete qualcosa contattatemi. Abbiamo bisogno di testimoni». Del caso si occupano gli agenti della polizia stradale che stanno analizzando le immagini di sorveglianza dell’autostrada.