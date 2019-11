Sant’Agnello, paura ai Colli di Fontanelle: smottamento per il maltempo. Abitazione a rischio

Tanti i disagi in Penisola Sorrentina a causa del maltempo. Come stiamo documentando da questa mattina, diverse zone sono state interessate da frane e smottamenti a causa delle piogge incessanti che da diverse ore si stanno abbattendo sul territorio.

Dopo Massa Lubrense, che per ora sembra tra i territori più colpiti (interessate zone come Marciano, via Torvillo e Picco Sant’Angelo)

Come detto, però, sono interessate da frane anche Sant’Agnello e Piano di Sorrento. In particolare, si registra un importantissimo smottamento ai Colli di Fontanelle, dove la frana, come potete vedere dalle immagini, ha messo a serio rischio alcune abitazioni sottostanti.

Vi terremo continuamente aggiornati.

Vi ricordiamo che la Protezione Civile Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica di colore “giallo” per lunedì 25 novembre. L’allerta, che interesserà l’intero territorio regionale, è valida dalla mezzanotte fino alle 14,00 di lunedì.

Stando alle previsioni del tempo, nel pomeriggio di oggi, i venti cesseranno, ma non le piogge che continueranno a riversarsi copiosamente su tutta la Regione, in alcune zone anche molto intense. Anche lunedì 25 novembre la situazione sarà negativa, con forti piogge e soprattutto violenti temporali improvvisi, che si abbatteranno a macchia di leopardo in tutta la regione