Sant’Agnello. Olio a terra, cinque persone in ospedale. Arrivano vigili del fuoco. Chiusa Via San Giuseppe.

Sant’Agnello. Serata movimentata nel centro della Penisola Sorrentina. Prima salta un tombino della GORI di fronte al Palazzo Municipale . Poi pericolo all’incrocio fra Corso Italia e Via San Giuseppe dove a Positanonews hanno riferito che vi era la presenza sul manto stradale disostanze oleose che rendono il tratto altamente scivoloso è successo di tutto. Non si sa di preciso cosa sia accaduto ma la situazione avrebbe già provocato la caduta di alcuni ciclomotori e persone, in cinque sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento , la Polizia Municipale ed i Carabinieri che stanno cercando di ripulire la strada e ripristinare la sicurezza. Nel frattempo vi informiamo per invitarvi a procedere con la massima cautela. Se riusciamo a sapere qualcosa di più preciso aggiorneremo e vi informeremo, intanto ora avvisiamo del problema i nostri lettori.

Aggiornamento con Giuseppe Gargiulo vice sindaco e il comandante dei vigili Nello Gargiulo sul posto. Il problema c’è stato da dopo le 10 , sono intervenuti con la ditta, ma non sarebbe stato sufficiente, forse a causa della pioggia che ha peggiorato la situazione. Solo domani si saprà che è potuto succedere chi ha perso l’olio o la sostanza oleosa che ha causato il problema.