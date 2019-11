Sant’Agnello. Oggi alle 17:30 il seminario gratuito per la prevenzione e cura del cancro al seno

Sant’Agnello – Sorrento . È in programma per questo pomeriggio di sabato 16 novembre alle 17.30 un seminario gratuito, presso la Sala Riunioni del Centro Polispecialistico Janus, in via San Sergio 1, Sant’Agnello (nei pressi della Farmacia “Dott. Francesco Palagiano”). “PREVENZIONE E CURA DEL CANCRO AL SENO”.

La prevenzione è la prima vera arma contro il tumore al seno. Ma che cosa significa in concreto? Ecco un team di esperti pronti a sostenere chiunque in una campagna di prevenzione contro questa malattia che è sempre più diffusa ma anche curata grazie ai notevoli progressi in campo oncologico.

Ecco il team che sarà il fulcro principale dell’evento di quest’oggi a Sant’Agnello:

La dott.ssa Patrizia ZULIANI, Nutrizionista, illustrerà le semplici regole alimentari ed i corretti stili di vita utili per ridurre il rischio di contrarre patologie tumorali.

La dott.ssa Teresa ELEFANTE, Radiologa Senologa, insegnerà le tecniche di autopalpazione per tenere sotto controllo il seno, e parlerà dei controlli medici periodici raccomandati per individuare precocemente situazioni sospette.

La Dott. Lucia MIRANDA, Chirurga Senologa, parlerà degli enormi progressi compiuti negli ultimi anni dalla Chirurgia, che, nei casi in cui sia necessario rimuovere una lesione sospetta, consentono di ridurre al minimo le dimensioni del tessuto da asportare.

La Dott. Enza GRANDIS, Anestesista, spiegherà che, in caso di patologia accertata, il dolore oncologico non deve fare più paura. I nuovi farmaci contro il dolore consentono di continuare a condurre una vita pressoché normale, senza sofferenze debilitanti.

Il Dott. Giacomo CARTENI’, Oncologo, parlerà dei nuovi farmaci anticancro, più efficaci e con meno effetti collaterali di quelli che si usavano un tempo, il cui uso ha consentito il drastico aumento del numero guarigioni ed il deciso miglioramento della qualità della vita di chi deve affrontare la malattia.

Il Dott. Francesco PALAGIANO, Farmacista, illustrerà come una Farmacia esperta in Oncologia, aderente al Progetto Nazionale “Farmacia Oncologica”, può essere di supporto alla prevenzione e alla terapia, facendo corretta informazione e aiutando a gestire gli effetti collaterali delle terapie con i giusti prodotti complementari.