Sant’Agnello. Dopo lo smottamento verificatosi nella giornata di ieri ai Colli di Fontanelle, che ha lambito una casa lasciandola miracolosamente in piedi pur avendo riportato danni. Sul posto sono presenti i volontari della Protezione Civile di Sant’Agnello ed i tecnici del Genio Civile della Regione Campania che dovranno mettere in sicurezza l’area e la struttura, procedendo anche alla necessaria bonifica e valutando i danni riportati dall’immobile. Sul posto è presente anche l’assessore Pippo Coppola Nel frattempo gli abitanti della casa stanno liberando l’immobile per trasferirsi momentaneamente in un luogo più sicuro in attesa della bonifica e della messa in sicurezza. Anche loro possono considerarsi dei miracolati perché, al momento della frana, si trovavano nel lato opposto dell’abitazione. E’ chiaro che, se si fossero trovati all’esterno, poteva essere una vera tragedia.

