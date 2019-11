Sant’Agnello. Lo sfogo di Gennaro Rocco su Facebook per non essere stato invitato all’incontro con Matteo Salvini

Sant’Agnello. Lo sfogo di Gennaro Rocco, leghista della prima ora, per non essere stato invitato all’incontro di ieri con Matteo Salvini al Circolo dei Forestieri a Sorrento. Rocco ha affidato la sua delusione ad un post su Facebook, esprimendo il suo malumore per il mancato invito: “Non sono stato invitato. Me ne farò una ragione, anche se mi piacerebbe sapere il perché”