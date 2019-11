Sant’Agnello. Dopo la sospensione dello scorso maggio ancora fermi i lavori della Casa Albergo per anziani in via Trasaelle

Sant’Agnello. Ancora fermi i lavori della Casa Albergo per anziani che si sta costruendo in via Trasaelle. Lo scorso mese di maggio il cantiere fu ufficialmente sospeso a seguito di una comunicazione sull’opera inviata dal direttore dei lavori, l’ingegnere Ferdinando Longobardi, al Comune di Sant’Agnello. Il verbale di sopralluogo, firmato da Longobardi congiuntamente con il titolare dell’impresa esecutrice CS Costruzioni srl e dei proprietari committenti, la Busiello Building srl, affermava che alla base della decisione ci sarebbe stato il verificarsi delle impreviste circostanze di maltempo che avevano impedito il normale svolgimento delle operazioni di cantiere sia all’interno dei corpi di fabbrica sia alle rampe esterne di accesso ai piani seminterrati e al confine a valle della costruzione. Il direttore dei lavori evidenziava anche come lo stato dell’area di cantiere non risultasse idoneo alle lavorazioni per la presenza di materiali stoccati impropriamente all’interno dell’area, al punto che la stessa area sarebbe risultata non idonea alle lavorazioni. Sono trascorsi oramai sei mesi ma non vi è stata alcuna ripresa dei lavori e l’opera resta in attesa di essere completata. Quanto bisognerà ancora attendere?