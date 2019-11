Sant’Agnello. Il maltempo sta flagellando la penisola sorrentina con una pioggia battente e numerosi sono i disagi registratisi con diverse zone interessate da frane e smottamenti. Uno dei più gravi si è verificato ai Colli di Fontanelle, a confine tra Sant’Agnello e Sorrento, sotto picco Sant’Angelo. Una frana ha interessato tutto il versante collinare sfiorando alcune abitazioni, in modo particolare una casa è stata lambita dallo smottamento ed è rimasta in piedi per miracolo. Le immagini che vi proponiamo, scattate da Giuseppe Coppola (Photo 105), fanno capire la gravità della situazione e come l’edificio abbia rischiato di essere travolto e danneggiato seriamente.

di 4 Galleria fotografica Sant'Agnello. Frana ai Colli di Fontanelle, casa in pericolo