Sant’Agnello. Donna con due bimbi sfrattata giovedì, chiesa e comune fatele passare almeno il Natale

Sant’Agnello ( Napoli ). Donna con due bimbi sfrattata giovedì, chiesa e comune fatele passare almeno il Natale. Ieri abbiamo fatto un appello senza assolutamente coinvolgere i proprietari, che hanno tutte le ragioni e il diritto di mettere in atto quello che la legge consente. L’ufficiale giudiziario, stando all’avvocato Silvetti di Torre del Greco , avvocato d’ufficio della signora che non può permettersi un avvocato di fiducia e pagarlo, è al secondo tentativo. La donna vive nell’ansia e nel terrore di essere sfrattata la mattina in un orario in cui sta lavorando o facendo commissioni per i figli che al ritorno da scuola col bus potrebbero trovarsi in strada con lei. Questi sono i fatti. I proprietari che ci hanno contattato giustificano la loro azione. E non abbiamo mai scritto che la loro azione non sia fondata, non possiamo sapere, ne sappiamo, ne vogliamo sapere i problemi che ci sono. La donna potrebbe risolvere i suoi problemi entro fine gennaio quando ha un’udienza che potrebbe essere risolutiva, noi di Positanonews chiediamo al Comune, al sindaco Piergiorgio Sagristani, alla Chiesa di Sorrento Castellammare di Stabia, a queste due istituzioni temporali e spirituali, di intervenire. Non abbiamo certo chiesto ai proprietari di non sfrattarla e di non ritornare in possesso della casa. Stando a quanto ci riferisce la signora, ma anche l’avvocato della stessa, che purtroppo è lontano a Torre del Greco, ma qualche legale anima pia potrebbe affiancarlo se vuole, perché la legge consente due avvocati, l’ufficiale giudiziario ha riferito che non c’è nulla da fare, che può arrivare lì giovedì, senza preavviso di orario, e forzare la porta e buttare tutto fuori. Ovviamente non sappiamo se l’ufficiale abbia detto proprio così, ma la convinzione che vive è questa. E ha due piccole anime innocenti che sicuramente non c’entrano niente. Quindi chiediamo di ridare legittimamente ai proprietari la propria casa, non ci siamo mai sognati e mai ci sogneremo di far cadere sulle spalle dei privati questi problemi, e assolutamente non ci permettiamo di giudicare, ma mai lo abbiamo fatto. Ma chiediamo fortemente alla Chiesa e al Comune di accoglierli almeno per un paio di mesi , il tempo che risolve dei problemi, anche economici, senza farli sradicare. Abbiamo pensato a un attimo ai due bambini di Massa Lubrense, uno morto ucciso e l’altra traumatizzata per sempre, sradicati dalla penisola sorrentina. Noi di Positanonews ci sentiamo responsabili , abbiamo una coscienza , il nostro unico modo è quello di trasmettere le notizie e di chiedere a chi può di intervenire prima di giovedì. Accogliete queste anime di Dio , si ridia la casa ai legittimi proprietari, il loro è un diritto sacrosanto e nessuno, ripeto nessuno, glielo nega, ma Chiesa e Comune per giovedì portateli da qualche parte o almeno interessatevi per evitare questa sofferenza a questi due bambini. Il dramma nel dramma è che la donna ha anche paura che, per una situazione di cui non ha colpa, l’intervento dei servizi sociali potrebbe essere quello non di fargli trovare una sistemazione provvisoria, ma magari di togliergli i figli perchè sta in difficoltà. Un dramma nel dramma, preoccupazioni giustificate visti gli ultimi episodi di Bibbiano dove basta un nonnulla per dire togliete i figli e poi lo sa Dio che succede. Il problema è molto semplice, la signora a fine gennaio potrebbe risolvere per sempre i suoi problemi, gli serve resistere per due mesi. Ecco il perchè del nostro intervento straordinario, di certo Positanonews non può intervenire ogni volta che c’è uno sfratto, sarebbe la fine, ma abbiamo un’anima e una coscienza. Non fare nulla, neanche scrivere, sarebbe colpevole da parte nostra. Ripetiamo ci sono le istituzioni che dovrebbero intervenire e solo temporaneamente senza sradicare i ragazzi durante l’anno scolastico. I servizi sociali, il sindaco, la Chiesa, altri avvocati del posto che vogliano affiancare la collega, altri media, i cittadini associati, cercate di far qualcosa. Sarebbe facile dire che per i cani c’è stata una grande mobilitazione e per una donna con due bambini no, per gli immigrati si sarebbe fatta una catena di solidarietà, ma non ci sentiamo di fare demagogia. Vanno aiutati i cani, vanno aiutati gli immigrati, ma va aiutata anche questa mamma con due bambini. Buona domenica.

P.S. : La foto è d’archivio, non riguarda la casa ne le persone interessate, ma è di caso analogo in Campania, volutamente , oltre al paese, abbiamo scelto di non individuare la signora, ne i proprietari, ne la casa, non ci interessa fare click con le morbosità dei lettori, o mettere in pubblico una vicenda, ma se qualcuno vuole aiutarli, altri colleghi della stampa vogliono avere dettagli o conferme, per parlarne, con l’impegno a non rivelare i nomi e i volti, o chiunque voglia sapere di chi si tratta se vuole aiutarli può mandarci una mail a direttore@positanonews.it