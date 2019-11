Sant’Agnello. Bussa all’ambulatorio per cani e si masturba . L’episodio assurdo in penisola sorrentina sarà denunciato domani ai carabinieri di Sorrento. “Oggi pomeriggio si è verificato episodio vergognoso ai danni della mia collega di turno.

Verso le 18:50 un ragazzo con il volto coperto in parte da cappuccio ha bussato insistentemente al nostro portone (parliamo di via Angri, pieno centro storico a Sant’Agnello).

La collega, pensando fosse un cliente, ha aperto la porta, e si è trovata dinanzi un ragazzetto sotto la ventina con ciuffo biondo e pantaloni calati che si masturbava fissandola.

Ora se fossi stata io presente lo avrei gonfiato di botte, riempito di brutte parole,strisciando se ne sarebbe andato…la collega ha urlato e chiesto aiuto, minacciando di chiamare le forze dell’ordine e così quel pervertito ha smesso di trastullarsi quasi all’apice della Sua impresa.

Nel nostro ambulatorio spesso ci sono i nostri figli, bambini di 10 anni, i nostri nipoti e se avesse aperto una delle nostre bambine?!…ma come si può?!

Se il maniaco è tra i nostri contatti voglio che sappia che se dovesse pensare di ripetere l’impresa: 1. Ci sono telecamere in zona e sono state avvertite le forze dell’ordine e domani si procederà con denuncia 2. La prossima volta lo abboffo di mazzate e non se la caverà così.

Per tale motivo il nostro portone rimarrà chiuso anche durante l’orario di lavoro, contrariamente a quanto succedeva in precedenza, ma basterà bussare al citofono😅

Invece di andare avanti si torna indietro, ma neanche, si è totalmente degenerati.”