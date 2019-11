Sant’Agnello battuto di misura

Un colpo di testa di Arzeo condanna la compagine del presidente Negri contro il Grotta

Redazione – Il Sant’Agnello è sconfitto di misura contro il Grotta, un colpo di testa di Arzeo condanna la compagine del presidente Negri.

Su un campo dal manto artificiale ma in condizioni pessime, che ha reso difficile giostrare la sfera, gli uomini di mister Serrapica tengono bene testa alla compagine irpina che non ha fatto molto impensierire l’estremo costiero.

Non è stata una gara esaltante gli unici episodi sono stati: tiro altro di Liguori e parato, palla alta a scendere di Brogna che va fuori, rasoterra di Russolillo messo in angolo, l’episodio al 2’ della ripresa che decide la gara: punizione dalla trequarti sinistra di Russolillo diretta nell’area piccola dove il libero Arzeo di testa infila nell’angolo basso, ed infine una palla lunga in area locale che Romano para con difficoltà in due tempi, subendo anche una carica.

Una brutta sconfitta per i santanellesi che ora sono ultimi solitari in fono alla classifica, dopo che l’Angri pareggiando li ha superati.