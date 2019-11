Sant’Agnello. Appello di una donna che rischia di essere sfrattata a breve insieme ai suoi due bambini

Sant’Agnello. Accogliamo l’appello di una donna disperata che giovedì prossimo rischia di essere sfrattata dall’abitazione in cui vive da sola con due figli piccoli. La donna chiede almeno di poter trascorrere il Natale in casa insieme ai suoi bambini. L’appello è giunto anche a Positanonews e tenteremo di metterci in contatto con il Sindaco Sagristani.

Con due figli è difficile e si attende il responso da parte della giustizia per poter tirare avanti con il contributo dell’ex marito. La forza e la determinazione di questa donna la spingono a non far mancare nulla ai figli per i quali ha sacrificato la vita. Se sistema la casa senza assillo ufficiale giudiziario può anche trovare occupazione, grazie alle sue precedenti esperienze con un’agenzia viaggi ed una buona proprietà della lingua inglese.

Ci auguriamo che qualcuno possa accogliere la sua richiesta di aiuto e permetterle di vivere un Natale sereno.