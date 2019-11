Sant’Agnello. All’età di 55 anni ci lascia improvvisamente Liborio Rosastro

Sant’Agnello. Ci lascia improvvisamente, all’età di 55 anni, Liborio Rosastro.Ne piangono la scomparsa la mamma Rita, i fratelli Nino, Erminia, Fortuna, Massimo, Donatella e Giovanni, i cognati, le cognate, zio Giovanni e zia Melina, i nipoti e tutti coloro che lo hanno conosciuto in questa vita. La camera ardente è stata allestita alle 13 di oggi nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Trasaella dove, alle 10.00 di domani lunedì 25 settembre, sarà celebrata la liturgia esequiale. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata. Noi di Positanonews ci stringiamo alla famiglia in questo momento di estremo dolore e porgiamo le più sentite condoglianze.