Sant’Agata. Sita non manovra per auto, arriva carro attrezzi

Massa Lubrense. Un problema che sta diventando insostenibile per la SITA, la società di trasporto pubblico che copre Amalfi – Sorrento. L’area della stazione Agip sempre piena di auto che rendono difficile la manovra. Lello Acone ci informa che questa situazione verrà risolta col carro attrezzi se gli automobilisti non sono più rispettosi.

A tal proposito ecco le consuete lamentele sui social da parte dei cittadini, che hanno raggiunto ogni limite di tolleranza:

Questa è la situazione di S. Agata tutti i giorni a quasi tutte le ore. Auto posteggiate in corsia perché se vogliamo andare in pescheria al bar o quant’altro bisogna parcheggiare dinanzi alla porta del locale. […] Sicuramente in primis è il comportamento acivico dei soggetti in questione che come molte altre volte espresso, si limitano a guardare al proprio orticello anziché pensare alla comunità e in secundis l’assenza di chi è preposto ad evitare che tali situazioni si vengano a creare e nel caso ad elevare le dovute ammende, perché qui finché non si tocca la tasca i comportamenti errati perseverano.