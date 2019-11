A Santa Maria la Carità si parla di acquariologia

S. Maria la Carità (NA)- Continuano gli appuntamenti per gli appassionati di acquario organizzati da Enzo Soccavo, il giovane proprietario di Acquari d’élite!

Stavolta si è scelto di discutere della chimica dell’acqua e lo si farà con un team di esperti di SHG Italia, la famosa casa produttrice di mangimi e prodotti per la cura dell’acqua, tanto apprezzata da chi ha questa passione.

I lavori inizieranno alle ore 17.00 di sabato 30 novembre 2019 e, dopo una breve ma interessantissima chiacchierata, si procederà a testare i campioni di acqua che ogni intervenuto potrà prelevare direttamente dalla propria vasca a cui sarà fatta un’analisi dettagliata.

Durante la serata non mancheranno i gadget e gli sconti riservati agli ospiti grazie alla disponibilità dimostrata da SHG e dal suo staff felice di essere per la prima volta S. Maria la Carità.

L’ingresso è libero e l’appuntamento e per tutti anche per chi non ha mai visto da vicino un acquario in via Petraro, 18 presso “Acquari d’èlite”… impossibile sbagliare!