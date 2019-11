Santa Maria la Carità. Chiuso un bar: era il punto di ritrovo di camorristi

E’ stata recentemente disposta la sospensione dell’attività per l’esercizio di un bar, in via Polveriera a Santa Maria la Carità. Ad intervenire i Carabinieri di Sant’Antonio Abate che sono intervenuti dopo l’autorizzazione del Questore di Napoli.

Gli incessanti controlli dei militari, iniziati in estate, hanno potuto confermare che il locale era ormai divenuto un vero e proprio punto di ritrovo per tutti i soggetti con gravi precedenti quali reati contro il patrimonio, possesso di armi o stupefacenti. Il provvedimento adottato dal Questore è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.

il Mattino