San Vito Positano – Virtus Cilento ecco come è andata. La squadra della Costiera Amalfitana ha affrontato la seconda in classifica nel girone D di Promozione, tutto della provincia di Salerno. Una partita difficile con una compagine che punta al salto di categoria. La sfida è anche con Marzocchella e Manuel, rispettivamente del San Vito e della Virtus, entrambi a quota 8 primi nella classifica marcatori.

La partita è iniziata con un’ora di ritardo a causa di condizioni meteo avverse, e dopo una fase di stallo vede il San Vito Positano passare in vantaggio grazie ad una rete di Paradisone al minuto 36 del primo tempo. Non basta un goal per portare a casa tre punti importantissimi: la Virtus Cilento pareggia ad inizio secondo tempo con un goal di Damiano Manzillo a spegnere le speranze di positanesi, che comunque conquistano un punto prezioso in una partita sicuramente non semplice. Ora il San Vito Positano si trova in zona salvezza e, perchè no, potrebbe anche ambire ai play-off.

Qui si trova tutto sulla magnifica squadra del San Vito Positano: https://www.tuttocampo.it/Campania/Promozione/GironeD/Squadra/SVitoPositano/45110/Scheda.