San Vito Positano, vincere per insediare la zona play off. Domani sfida in casa contro Audax Herajon

Nella nona giornata del campionato di promozione, girone d, domani alle 14.30 il San Vito Positano ospita l’Audax Herajon.

I giallorossi hanno cominciato questa stagione tra alti e bassi. Lo score recita 4 vittorie e 4 sconfitte, dati che non fanno altro che confermare quanto detto poc’anzi.

I ragazzi di Cuomo vengono dalla bellissima prestazione contro l’Honveed Coperchia, partita vinta per 3-0. Domani a Positano arriva l’Audax Herajon, penultima in classifica a 4 punti.

È proprio in queste partite che si vedrà se il San Vito saprà dare continuità ai risultati positivi, cosa che fino ad ora non è riuscita. In caso di vittoria i giallorossi insedieranno la zona play off, dunque sarà fondamentale tenere alta la concentrazione soprattutto in queste sfide che possono nascondere più di qualche difficoltà.