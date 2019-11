San Vito Positano – Agerola U19 oggi il derby del Sentiero degli Dei . Un nuovo derby sicuramente vista l’affluenza del Sentiero che collega la Svizzera della Campania nel cuore del Parco dei Monti Lattari con la perla della Costiera amalfitana. E considerando il traffico in Costa d’Amalfi oramai è più veloce venire a piedi. Le due squadre hanno comunque un’antica tradizione alle spalle. La partita alle 16 al De Sica di Montepertuso . Il San Vito viaggia al quinto posto, mentre l’Agerola al sesto, per la squadra di Mister Fiore la possibilità di vedere la cima, per l’Agerola di scavalcare la diretta avversaria.

Ecco la classifica completa