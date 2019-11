A San Martino tutti a veder Mercurio!

L’evento astronomico dell’anno 2019 è sicuramente il transito del pianeta Mercurio fra la Terra e il Sole. L’evento regalerà agli spettatori terrestri uno show raro: si ripete infatti a distanza di svariati anni, circa 13 volte per secolo. Ciò che potremo vedere, telescopi alla mano, sarà un piccolo puntino (Mercurio) “attraversare” la superficie del Sole. Ovviamente muniti di appositi filtri solari, si potrà osservare il pianeta più interno del sistema Solare passare davanti alla nostra stella. Un evento, il transito, che si ripeterà di nuovo soltanto nel novembre 2032. L’ultimo cui abbiamo potuto assistere si è verificato il 9 maggio 2016. L’appuntamento per tutti gli astrofili e non è per l’11 novembre, il piccolo Mercurio farà capolino davanti al nostro Sole alle 13.35 e raggiungerà la massima distanza alle 16.19 mentre tramonterà insieme al Sole alle 19.03. Quindi munitevi di telescopi e filtri solari e buona visione! Ultima annotazione, e mi perdonino gli scienziati, Mercurio in astrologia è il segno dell’intelligenza e della lucidità mentale chissà se osservandolo possa influenzare nel bene il cervello di qualcuno che “‘a capa” la usa poco e male.

a cura di Luigi De Rosa

(le notizie riportate sono tratte dal sito www.astronomitaly.com; le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web))