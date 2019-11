Salvini non si ferma a Sorrento e Positano. L’ex ministro vuole nella Lega il Sindaco di Pagani Gambino

Matteo Salvini non si ferma a Sorrento e Positano, vuole portarsi alla Lega anche il Sindaco di Pagani Alberico Gambino.

«Il sindaco di Pagani mi piace». Alberico Gambino corteggiato dall’ex ministro e leader della Lega, Matteo Salvini. Il “capitano” è pronto a tutto pur di portare alla sua corte il consigliere regionale e sindaco decaduto che, nonostante sia ai ferri corti con l’europarlamentare leghista Lucia Vuolo, gode di buona stima da parte dell’ex capo del Viminale. Di lui si sarebbe parlato a Positano, giovedì scorso, in occasione della visita in Costiera amalfitana per ufficializzare il passaggio nel Carroccio anche di Michele De Lucia, sindaco del borgo costiero nonché grande amico di Gambino.

Il retroscena. Per il molti il passaggio alla Lega del sindaco decaduto ed attuale consigliere regionale è già cosa fatta e servirebbe solo definire i dettagli. Secondo i bene informati, infatti, ci sarebbe una trattativa già avviata da settimane tra il leader politico del centrodestra paganese ed i vertici regionali e nazionali della Lega. Matteo Salvini, giovedì in Campania per ufficializzare l’arrivo nel proprio partito dei sindaci di Positano e Sorrento, Michele De Lucia e Giuseppe Cuomo, si è informato su Gambino mentre era a pranzo in un ristorante della Divina. Ha voluto sapere tutto: dalla sua elezione a sindaco di Pagani alla vicenda decadenza. Un partito, quello dell’ex vicepremier, che al momento sta riscuotendo consensi e visto che le elezioni regionali in Campania sono ormai vicine nulla vuole essere lasciato al caso. Per questo, proprio il leader nazionale, per allestire una squadra all’altezza da opporre al centrosinistra, è pronto a puntare sull’ex di Fratelli d’Italia.