Il palazzo ITALMARE di via delle Rose a Piano di Sorrento è stato venduto già da qualche anno alla MSC di Gian Luigi Aponte armatore, ora sono iniziati i lavori di adeguamento. Sappiamo che nel salone di rappresentanza il prof maestro Vincenzo Stinga su committenza specifica di Mariano Pane dipinse sulla enorme parete a forma di onda, come voluta dall’architetto, la storia della famiglia Pane, dal nonno Mariano all’ultimo giovane nato Giuseppe, con noci e limoni, ma oltre la ritrattistica, lo spirito di intraprendenza e di visione del futuro. Figura centrale Donna Rita, con in mano una lanterna, dalle molteplici simbologie come ama fare Stinga, faro di navigazione, ma anche luce per il futuro intelligente. Insomma un importante affresco per chi ama il mare in tutte le sue sfaccettature, da quello del lavoro mozzo-capitano, a quello armatoriale, alla ninfa economica per il paese. A tutt’oggi non abbiamo una storia di questo armatore e delle sue imprese progressiste, dagli spazzamare, citati finanche dalla Treccani, al sottomarino turistico, alla costruzione navale, il Donna Rita, varato proprio nei cantieri di Castellammare di Stabia, ai tanti politici, faccendieri, banchieri che sono passati dal suo ufficio, davanti a questo affresco, che temiamo, oggi possa essere violato. Facciamo pertanto appello, ad enti e autorità, Comune, Musei, Collegio Capitani, perché il dipinto di Vincenzo Stinga dedicato all’ITALMARE non sia distrutto ! Preservato, staccato, spostato, comprato ma non distrutto! Siamo sicuri che società MSC non trascurerà questo particolare importante per la storia artistica e marinara della Penisola Sorrentina.

Vincenzo Stinga racconta nel catalogo della meravigliosa mostra antologica in Villa Fiorentino, che lui aveva una grande amicizia con Mariano Pane, e che già nel primo ufficio di via Bagnulo volle dipinti di sua fattura, andati poi rubati.