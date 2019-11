Saluta i suoi colleghi e pazienti: il Dr. Luigi Esposito va in pensione

Dopo anni di dedizione al suo lavoro, con immensa passione e altruismo, lascia il lavoro un valido e umano professionista. Conosciuto da tutti come “Gino”, stamane è stato festeggiato presso il distretto sanitario situato in Sant’Agnello. << Dopo aver dedicato l intera vita lavorativa ai cittadini della Penisola Sorrentina ed essere stato come Direttore Sanitario del Distretto di Sant’ Agnello e Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina un vero e proprio pilastro della nostra Sanità si congeda e raggiunge la meritata pensione il dr Gino Esposito !! A lui auguriamo tanta serenità e felicità insieme alla sua famiglia !!! Un abbraccio forte caro Gino e sempre grazie !!! >> così ha commentato il primo cittadino santanellese sul suo profilo facebook.