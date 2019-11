Salerno. Traffico dal viadotto per lavori, disagi per Cava e la Costa d’ Amalfi . Il traffico dovuto a lavori in via Benedetto Croce a Salerno. La strada, collegamento principale che da Vietri sul Mare porta della Costiera amalfitana e Cava de’Tirreni porta a Salerno è interessata da alcuni giorni a lavori per il risanamento di parte del costone roccioso che sovrasta la strada all’altezza del distributore carburanti. Il tutto prevede il senso unico di marcia con semaforo lentissimo a detta degli utenti della strada. Per percorrere pochi chilometri nelle ore di punta ovvero mattino alle 8 e la sera alle 18 ci si impiega quasi un’ora. Un disagio enorme per chi deve raggiungere il posto di lavoro o le scuole. I cittadini chiedono un velocizzarsi delle operazioni che mettono in ginocchio un tratto di strada solitamente trafficato per la presenza di tir che devono usufruire del viadotto Gatto per l’entrata e l’uscita dal Porto di Salerno