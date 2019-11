Salerno. Sul lungomare albero abbattuto dal vento rischia di colpire un’auto in transito, evitato il peggio

Salerno. Il forte vento di questa domenica autunnale sta provocando diversi danni, uno dei più importanti è avvenuto nella zona Torrione del lungomare dove un albero è stato sradicato e si è abbattuto sulla strada rischiando di colpire in pieno un’auto che transitava in quel momento. Per fortuna il conducente ha avuto i riflessi pronti ed è riuscito ad evitare il peggio. I Vigili del Fuoco stanno ricevendo molte richieste di aiuto per problemi legati al maltempo ed alle forti piogge che stanno causando allagamenti in varie zone della città. Ricordiamo che, in presenza di forti raffiche di vento, è consigliabile evitare di transitare e fermarsi in zone in cui sono presenti alberi o strutture pericolanti.