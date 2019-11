SALERNO, RAID DI VANDALI CONTRO AUTO IN SOSTA IN VIA VERNIERI

Amaro risveglio per molti automobilisti con vetture in sosta in via Vernieri, a Salerno. Come riporta “Salerno Notizie”, infatti, nella serata di ieri sono entrati in azioni alcuni vandali che hanno proceduto a forare gli pneumatici di almeno cinque vetture parcheggiate lungo la strada.

Non è la prima volta che fenomeni del genere si verificano ai danni di automobili parcheggiate. In molte zone i residenti hanno infatti chiesto più volte di aumentare la vigilanza notturna o di installare telecamere per risalire ai colpevoli di queste bravate.

DI DOMOINGO PALMA ZEROTTONOVE