Salerno. Offriva soldi alle adolescenti in cambio di sesso: arrestato

Una vicenda che tratta di un uomo rivoltante, quello arrestato a Salerno per accusa di molestie e prostituzione minorile. Come riporta Il Mattino di oggi, il soggetto in questione adescava le ragazzine all’uscita di scuola o in qualche parco, offrendo soldi in cambio di sesso e mostrando i suoi genitali. L’uomo, un 28enne originario di Montecorvino Pugliano, è stato arrestato in seguito alla segnalazione di una delle ragazzine alla quale ha prima chiesto indicazioni stradali e poi le ha offerto 10 euro in cambio di sesso. Svariati gli episodi ricostruiti dalle denunce delle ragazzine una delle quali allertò il 113 richiedendo il pronto intervento quando, dopo essere stata molestata all’uscita di scuola, due giorni dopo subì un nuovo tentativo di adescamento. Dopo l’arresto l’uomo, se così possiamo chiamare, si è avvalso della facoltà di non rispondere.