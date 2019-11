Salerno . Lutto nel mondo della medicina, è morto a soli 48 anni Francesco Orio, stimato endocrinologo salernitano nonché docente all’Università Pathenope di Napoli. Una vita all’insegna della ricerca medica e dell’istruzione, da poco aveva compiuto 48 anni. Il dottor Orio si è spento in America in queste ore, a causa di una malattia che l’ha portato a curarsi oltre oceano. Stimato, conosciuto e apprezzato da tanti cittadini salernitani e non solo. Il dottor Orio è stato un’eccellenza nel campo medico salernitano, il primo scienziato italiano a ricevere il riconoscimento internazionale presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi, proprio per l’impegno profuso nella medicina e con i suoi pazienti.

Il cordoglio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. “Apprendiamo con immenso dolore la tragica notizia della prematura scomparsa del professor Francesco Orio. La Civica Amministrazione e la cittadinanza tutta partecipano al dolore dei familiari ed amici, della comunità medica ed accademica, di quanti l’hanno conosciuto apprezzandone la competenza e la profonda umanità. Francesco Orio era un professionista di fama internazionale ed un uomo generoso che più volte – in virtuosa sinergia con il Comune di Salerno – ha promosso ed organizzato campagne salutistiche rivolte alla popolazione. Sapremo con gratitudine coltivarne la memoria”.