Gli inviati di Positanonews e Positanonewstv non potevano mancare a questo ormai tradizionale appuntamento delle Accensione Luci D’Artista 2019-2020, riportando video, foto, immagini e impressioni. per raccontarvi questa favola per bambini ed adulti. I bambini fanno ooooh, ma non meno gli adulti che passata l’ondata di piena del flusso di persone, si siedono nel giardino incantato , villa comunale di Salerno, e senza parole a bocca aperta si guardano intorno. I punti di maggior attrazione sono la piazza dell’ex mercato del pesce, con l’enorme albero , la ruota panoramica e la prospettiva di via dei Mercanti. “Aspettiamo molta gente”, così esordisce De Luca al momento dell’inaugurazione. Ma quello che proietta Salerno a Illuminated City, non è solo questo, bensi il completamento di CRESCENT,opera architettonica che rivoluziona il fronte mare della città, l’architetto Bofil aveva visto giusto, nel rappresentare l’abbraccio della città al mare con questa mega costruzione che tanto ha fatto parlare, che a sua volta sommata alla stazione marittima di ZHah Hadid, all’Auditorium di Neymaier ,costituisce un museo a cielo aperto degli ARCHISTAR internazionali.

Lasciamovi alla visione delle immagini che ancor meglio rappresentano le idee.