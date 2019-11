Salerno – Battipaglia. Fulmine in campo durante una partita di calcio: due 15enni feriti

Il dramma avvenuto a Battipaglia allo stadio “Pastena” ha dell’incredibile. Era una comune partita di calcio under 16, dove due ragazzini di 15 anni sono finiti in ospedale in seguito ad fulmine scagliatosi sul campo di calcio dove stavano per rientrare per disputare il secondo tempo di gioco. Entrambi i feriti sono stati portati all’ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che avrebbero dato esito negativo. Il fulmine è caduto ad una quindicina di metri dai giovani calciatori, fortunatamente senza colpire nessuno direttamente ma provocando comunque un’onda d’urto.

Tutto ciò è accaduto alle ore 11 circa, di ieri, 17 novembre durante la partita tra Battipaglia Calcio e Pasquale Foggia Academy del campionato regionale under 16. La gara è stata sospesa e dovrà essere recuperata.