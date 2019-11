Salerno, dal 7 novembre addio all’ultima edicola sul Corso Vittorio Emanuele

A Salerno il 7 novembre chiude l’ultima edicola sul corso Vittorio Emanuele, a Positano già da un po’ edicole non ce ne sono. Esprimiamo solidarietà ai colleghi, sappiamo che ormai fra cartaceo e informazione on-line non c’è più competizione, ha vinto l’informazione digitale a mani basse, ma le edicole erano comunque avamposti culturali che avrebbero meritato una miglior sorte, di quest’ultima a parte le chiacchiere non è mai fregato niente alle Istituzioni e soprattutto agli editori. Un peccato perché col tempo le città si accorgeranno di aver perso molto sotto tutti i punti di vista.