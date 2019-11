Salerno. Arrestati due 25enni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina nascosta anche nelle parti intime

Salerno. Gli agenti della squadra mobile della città hanno tratto in arresto due soggetti 25enni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo pusher, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 520 grammi di cocaina nascosti in un marsupio che aveva abilmente occultato nelle parti intime. Per quanto riguarda il secondo soggetto, anch’egli con precedente, la Polizia ha perquisito la sua abitazione e, nonostante il 25enne prima di far entrare gli agenti in casa abbia cercato di disfarsi della cocaina gettandola nel lavandino del bagno e della cucina, gli agenti sono riusciti a rinvenire – grazie anche all’aiuto di un cane antidroga – 106,38 grammi di cocaina e 10,76 grammi di marijuana nascosti nelle cialde del caffè. La sostanza è stata posta sotto sequestro unitamente ad un bilancino di precisione e 5.000 euro in banconote di vario taglio. Entrambi i giovani sono stati trasferiti presso il carcere di Fuorni.