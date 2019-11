SALERNITANA: Cerci, Heurtaux e Billong cercano una forma migliore

“Con episodi diversi questa squadra si troverebbe al primo posto in classifica”. A dirlo Angelo Mariano Fabiani nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città dove si è svolta la quarta edizione del Premio Giornalistico “Zaccaria Tartarone” dedicato alla memoria del giornalista sportivo scomparso nel 2015.

Intanto la squadra si e’ ritrovata in campo per gli allenamenti e Alessio Cerci corre verso una condizione migliore. Ne ha bisogno per rivedere il campo e cercare di essere incisivo. Con lui anche Thomas Heurtaux e Jean-Claude Billong che finora il campo, quello agonistico, non l’hanno ancora visto. Ma almeno si allenano con una certa continuità sperando di essere presto disponibili. Obiettivo più facile da raggiungere per il difensore ex Benevento e Foggia che dovrebbe essere convocato per il derby con la Juve Stabia. La sosta in campionato potrebbe essere favorevole alla Salernitana che vuole recuperare giocatori, tra indisponibili e fuori forma. Tra questi ultimi ci sono anche Marco Firenze. Emanuele Cicerelli e Niccolò Giannetti, rientrati a Cremona dopo l’assenza per infortunio. Avere più elementi a disposizione è un aspetto fondamentale per Ventura che potrebbe così provare anche altre soluzioni tattiche. Dopo la precedente sosta, la Salernitana ha leggermente modificato il suo 3-5-2 utilizzando il trequartista. In quella posizione ha giocato Maistro, impegnato ora con l’under 21 italiana. Con le rispettive nazionali anche Jallow e Karo. Chissà che questa sosta non porti altre novità nel modulo. Anche perché la Salernitana continua a convivere con la difficoltà di fare goal.