Sagre ed Eventi fra il provolone ad Agerola e i mercatini di Natale in Campania il calendario di tutte le Manifestazioni su Positanonews Eventi 16 e 17 novembre fra Provincia di Salerno e Napoli, dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento

Santa Maria a Mare – Maiori

Sono partiti i festeggiamenti per il Patrocinio di Santa Maria a Mare, patrona della città di Maiori. La ricorrenza della terza domenica di novembre è festa tutta maiorese, che ogni anno, riesce a suscitare nel cuore dei fedeli un’intensa emozione e profonda venerazione, per colei che ha operato tante grazie e tanti benefici per la sua città. Questa festa, ricorda l’intercessione della Vergine Santissima, in due grandi alluvioni: una il 9 novembre 1735 e l’altra l’11 novembre 1773; ma nel cuore dei maioresi è una festa molto sentita, anche perché fa da preludio al Santo Natale, con il caratteristico clima natalizio che si crea per le strade del paese.

Gran Galà del Provolone del Monaco Dop – Agerola La prima tappa della kermesse si svolgerà sabato 16 novembre a partire dalle 9.30 nella nuovissima sede del Campus Principe di Napoli, l’Università gastronomica e centro di Alta formazione e specializzazione interamente dedicata alla gastronomia ed al turismo ad Agerola. Il paese collinare della Costiera Amalfitana diventerà capitale del gusto ospitando la prima tappa del Gran Galà che da tredici anni celebra Sua Maestà il Provolone del Monaco Dop, il formaggio stagionato che rappresenta una delle principali eccellenze gastronomiche della Campania. La kermesse proseguirà nelle settimane successive con altre iniziative previste nei comuni di Vico Equense, Sant’Agnello e Massa Lubrense. L’evento si svolgerà nella nuovissima sede del Campus Principe di Napoli, l’Università del Gusto immersa nel Parco della Colonia Montana nella frazione di San Lazzaro inaugurata di recente.

Concorso Titti La Camera – Positano Domenica pomeriggio, alle ore 17.00, a Positano, nella Chiesa Madre dell’Assunta, si svolgerà la cerimonia di premiazione della VI edizione del concorso “Titti La Camera”, e ci saranno tutti, anche personalitàcivili e religiose. Quest’anno, la commissione organizzatrice ha deciso, supportata dalla famiglia La Camera, che la premiazione si svolgesse il 17 novembre, e non 14 luglio come nelle edizioni precedenti, anche per dare la possibilità ai ragazzi del Marini Gioia, di partecipare numerosi, considerato che, quasi tutti, d’estate lavorano.

Fiera di Natale di San Gregorio Armeno – Napoli Il Natale si avvicina e come da tradizione prende il via la tradizionale Fiera di Natale di San Gregorio Armeno giunto alla 148esima edizione. Un appuntamento fisso per migliaia di persone che non riescono a resistere al fascino e alla suggestione delle strade del capoluogo partenopeo.Pastori, negozi e bancarelle già vestite a festa per l'arrivo del Natale. Come sempre gli addobbi resteranno fino all'Epifania. La Fiera è stata inaugurata sabato scorso e ha partecipato anche il presidente della Camera Fico, molto legato al territorio napoletano. A San Gregorio Armeno e nella zona ci sono tantissime botteghe artigianali di arte presepiale, da quelle storiche dei noti maestri pastorai a quelle di tantissimi bravi artigiani, meno noti ma che realizzano pastori e presepi meravigliosi. Per chi vuole ammirare le bellezze realizzate in questa zone di Napoli, non resta che recarsi a San Gregorio Armeno per vivere appieno l'area del Natale.

Mercatini di natale al Castello di Limatola – Limatola (BN)

Tornano fino all’8 dicembre, i mercatini di Natale di Limatola, l’evento che si svolge all’interno della splendida cornice dell’omonimo Castello in provincia di Benevento. I mercatini raggiungono quest’anno la decima edizione che, sicuramente, ripeterà il successo delle precedenti edizioni che hanno visto migliaia e migliaia di visitatori. A rendere particolarmente belli i mercatini è la stessa location che catapulta i visitatori in un luogo d’incanto dove vivere la calda e magica atmosfera natalizia tra casette tipiche piene di tanti prodotti. Il tema scelto per quest’anno è Italian Crafts in Europe, un percorso tra i mercatini natalizi più belli d’Europa, messo in scena dall’artigianato italiano di eccellenza. Oltre 120 espositori riproporranno, nelle zone esterne del Castello e in quelle interne, gli chalet tipici dei mercatini di Rovaniemi, Edimburgo, Bruges, Dresda, Aix-en-Provence, Tallinn e Salisburgo. Travate tutte le altre info cliccando qui.

Natale a Castello di Lettere – Lettere (Na)

Torna al Castello di Lettere l’appuntamento con uno degli eventi più caratteristici ed amati dai bambini: quello con “Natale al Castello”. La quinta edizione di “Natale al Castello” promette mercatini natalizi all’interno del Castello Medievale con artigianato artistico, spettacoli e tanto buon cibo. L’ormai tradizionale mercatino di Natale con le tipiche casette in legno partirà quest’anno il 9 Novembre, restando aperto ogni sabato e domenica, fino al giorno di Santo Stefano, Giovedì 26 Dicembre 2019.Artigiani locali proporranno presepi e pastori, ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre “creazioni” realizzate per lo più a mano e nel rispetto della tradizione del territorio. Popoleranno e arricchiranno ogni area del Castello, con i loro colori e la loro vivacità, personaggi delle fiabe e artisti del mondo della magia che si esibiranno in spettacoli e giochi per grandi e piccini. Qui tutte le altre info sull’evento.

Festival di San Martino – San Marco di Castellabate

Rimandata a questo fine settimana per il maltempo la bella festa che si terrà a San Marco di Castellabate sabato 16 novembre, il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino” . Nel “Rione Rocchetta” e in tutti vicoli connessi ci saranno delle attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come “ l’antica sartoria, la lavanderia, i vecchi maestri d’ascia e tanto altro ancora”. Ci saranno tante Zeppole con lo zucchero e poi quelle speciali e gustosissime Zeppole Locali come le Zeppole con le Alici e quelle Zeppole con i Peperoni, e poi le Zeppole al Miele e tanti altri gusti ancora sempre accompagnate da un buon bicchiere di vino. E poi i mercatini artigianali, i ballerini di Danza, una compagnia teatrale e 4 aree musicali per intrattenere il pubblico. L’evento è organizzato dall’Associazione Vivi San Marco ed è patrocinato dal Comune di Castellabate.