Napoli – Sabato 16 novembre alle ore 10:00 in Piazza del Plebiscito avrà luogo il giuramento solenne degli allievi della Scuola Militare della Nunziatella, 232° corso. La cerimonia che rappresenta un importante passo per gli allievi che, a sedici anni, giurano fedeltà alla Bandiera, è un appuntamento tradizionale per i napoletani e per le migliaia di ex allievi. La “Nunziatella” ha una storia blasonatissima, fondata il 18 novembre 1787 come Reale Accademia Militare, è uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo. Ha sede a Pizzofalcone nell’antico edificio, costruito nel 1588, già sede del Noviziato dei Gesuiti, che con l’adiacente Chiesa della SS Annunziata costituisce un complesso architettonico monumentale della città di Napoli. Tempo permettendo, è una delle cerimonie storiche più belle alle quali assistere nella città di Napoli. Una felice carriera a tutti gli alunni anche da Positano News.

di Luigi De Rosa

(le foto sono d’archivio)