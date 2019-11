Sabato all\'opera con Eduardo Savarese

Napoli – Oggi, 30 novembre, alla Feltrinelli di via Santa Caterina a Chiaia, alle ore 11:00 riprende la rassegna dedicata al teatro lirico a cura dello scrittore Eduardo Savarese. Ascolto e narrazione dei titoli principali della stagione in corso al Teatro San Carlo. L’incontro di oggi è dedicato a La Dama di Picche, opera in tre atti e sette scene composta da Cajkovskij e basata sull’omonimo racconto di Aleksandr Puškin.Con Eduardo Savarese interviene, al pianoforte, Giovanni Auletta. A presto, c’è il segreto per vincere al gioco da scoprire, una dama ne è a conoscenza, porto con me il mazzo di carte e mi assicuro ci siano il tre, il sette e l’asso…

– Ingresso Libero