RUOTA PANORAMICA A SALERNO: QUEST’ANNO ANCHE CABINA VIP CON TV E FRIGO

Tutto pronto per l’inaugurazione della XIV edizione di Luci d’Artista a Salerno. Anche quest’anno la città si illumina con vere e proprie opere d’arte installate sul territorio e pronte ad attirare turisti da tutta Italia.

Torna anche quest’anno la ruota panoramica, fiore all’occhiello delle ultime edizioni dell’evento, posizionata nel sottopiazza Concordia. La City Eye, accessibile anche per persone con disabilità motorie, conterà anche quest’anno 36 cabine e 55 metri di altezza. La novità è rappresentata invece dalla presenza di una cabina VIP, arredata con legno in noce e sedili in pelle e contenente un televisore ed un frigo bar, come riportato da lucidartistasalerno.net. La durata del giro è tra i 15 ed i 20 minuti, mentre non sono stati ancora resi i noti i prezzi.

Proseguono intanto le installazioni nei punti nevralgici della città, come l’albero appena installato che illuminerà piazza Flavio Gioia.

Appuntamento con l’inaugurazione delle luci e della ruota panoramica per domani, venerdì 15 novembre.

