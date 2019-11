Il rossonero Vodopivec: contro il Nardò concentrati (Audio)

Il centrocampista sloveno arrivato per la prima volta in Italia è contento di essere approdato al Sorrento

Sorrento – Il centrocampista approdato in Costiera in agosto, contro il Nardò afferma che bisogna essere concentrati anche se è l’ultima in classifica.

Dal Nova Gorica (serie A slovena) a Sorrento, dalla Slovenia alla Terra delle sirene, Kristjan Vodopivec è contento di essere approdato ai rossoneri, in una squadra dove si trova molto bene ed anche con la società.

Una volta parte da titolare, a volte dalla panchina, ma come tutti della ciurma, si fa trovare preparato quando mette piede sul manto erboso, sia artificiale che naturale, e così sta contribuendo a questo campionato che dopo un inizio un po’ turbolento, oggi sta dando buoni frutti, quelli che vuole mister Maiuri e la società del presidente Cappiello.

Classe 2000, ha fatto esperienza in patria nel Nova Gorica, ossia la Gorizia slovena, dove ha giocato nella Primavera ma si è anche allenato con la prima squadra, dopo poiché è intenzionato nel percorrere la strada da calciatore, si è trasferito in Italia e desidera continuare.

L’intervista su: https://www.facebook.com/messages/t/giuseppe.spasiano.10

GiSpa