Roma. Luigi Bianco di Sorrento vince un premio di Geofisica Applicata

Nell’ambito del 38° Convegno Nazionale GNGTS a Roma si è oggi tenuta la Tredicesima Edizione del Challenge Bowl Italia, ovvero la Grande Sfida a Quiz tra studenti di Geofisica Applicata.

La gara si svolge in inglese, ed hanno partecipato studenti di laurea e dottorato di ricerca iscritti a qualsiasi ateneo europeo. I partecipanti si iscrivono in squadre di due persone. La squadra vincitrice di quest’anno è costituita da due studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Geologia e Geologia Applicata: Salvatore Buoninfante e Luigi Bianco, che hanno rappresentato il DiSTAR e la Federico II che ottiene ancora una volta un riconoscimento internazionale.

La vittoria da ora loro la possibilità di partecipare al congresso SEG 2020 a Houston (TEXAS) con il rimborso spese della Sezione Italiana EAGE-SEG.

Positanonews si complimenta con i vincitori per il tanto ambito premio, in particolare con soddisfazione per Luigi Bianco (a sinistra nella foto) di Sorrento.